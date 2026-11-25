Eskişehir'de helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerin otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.
Dün saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde, eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.
Şehitlerin cenazeleri, adli tıp işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Eskişehir'de tören düzenlenecek
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitler için yarın Eskişehir'de tören düzenlenecek.
Şehitlerin naaşları, törenin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.
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