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Türkiye, 12 Kasım’da Malatya’daki helikopter kazasında şehit verdiği 4 askerin yasını tutarken dün ikinci bir helikopter kazası yaşandı. Eskişehir'de Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğradı, 5 asker şehit oldu.

VATANDAŞLAR DA ARADI

Eğitim amacıyla havalanan helikopter bilinmeyen bir nedenle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesinde düştü. Kazakırım, ilçeye bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Askerleri arama kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada uçaktaki 5 askerin şehit olduğu belirtilerek "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Şehitlerin ailelerine şehadet haberleri verildi.

12 GÜN ARAYLA İKİNCİ FACİA

12 Kasım’da da Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopter düşmüş, ikisi astsubay, ikisi binbaşı olmak üzere 4 asker şehit olmuştu.

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Yüreğimiz dağlandı

Şehitler için devlet ve siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüreğimizi dağlayan bu haber sonrasında şehit olan askerlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Ayrıca kaza sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinden de taziye mesajları geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da taziye mesajı yayınladı.

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Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit askerler için siyasilerden taziye mesajları: Milletimizin başı sağ olsun

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Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 5 askerimiz şehit oldu