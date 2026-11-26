Parkın ortasında ürküten görüntü: Gerçek ortaya çıktı

Eskişehir’de bir parkta taşlarla çevrilen ve mezar süsü verilen toprak yığını paniğe neden oldu. Üzerine “Fatiha ve haya edep yahu” yazılan alan polis ekiplerince incelemeye alınırken, yapılan kontrolde toprağın boş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.