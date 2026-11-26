Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
Şehidin kardeşi Zeliha Çetin, bir süre ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Buradaki törenin ardından Karabulut'un naaşı, kara yoluyla Kangal ilçesindeki Alacahan köyüne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Karabulut'un naaşı, ikindi vakti köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine alınan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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