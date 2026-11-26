Dolandırıcıların talimatıyla 6 bilezik ve 40 gram altınını bozdurduğu kuyumcu ile telefonla dolandırılmaya çalışılan 76 yaşındaki Ramazan B.

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Ankara'da yaşlı bir adamın 810 bin lirasını dolandırmaya çalışan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp adamın eşi ve komşularıyla birlikte isminin terör örgütü FETÖ soruşturmalarına karıştığını söyledi.

Dolandırıcılık olayının önüne, Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin erken müdahalesiyle geçilirken, yaşlı adamın parası kurtarıldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon düzenleneceğini söyleyip altın istediler

Kendilerini polis S.K. ve İ.K. olarak tanıtan kişiler, 24 Kasım akşamı 76 yaşındaki Ramazan B.'yi telefonla aradı.

Ramazan B.'ye, kendisi ile eşinin yanı sıra aralarında komşuların da bulunduğu toplam 41 kişinin FETÖ terör örgütü soruşturmalarında isminin geçtiğini söylediler.

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Tuzağa düşürdükleri Ramazan B.'nin kendilerine yardım etmesi gerektiğini belirten S.K. ile İ.K., kuyumcuların ve bankaların da soruşturmada yer aldığını ve operasyon düzenleneceğini ifade etti.

Durumdan kimseye bahsedilmemesi uyarısında da bulunan dolandırıcılar, operasyon için Ramazan B.'nin elindeki tüm altınları kuyumcuda bozdurmasını ve parayı banka aracılığıyla kendilerine göndermelerini istedi.

Telaşlanan Ramazan B., 6 bilezik ve 40 gram altınını bozdurduktan sonra 810 bin lirayı istenilen hesaba gönderdi.

Paranın bulunduğu hesap bloke edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak ve hızlı çalışmalar sonucunda, gönderilen paranın bulunduğu hesap tespit edildi ve bloke konulması sağlandı.

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Dolandırıcıların erişimine kapatılan paranın Ramazan B.'ye teslim edilmesine yönelik işlemlere başlandığı belirtildi.

Sahte kimlik ve belgeler gönderdikleri tespit edildi

Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin, güven kazanmak ve söylediklerini inandırıcı hale getirmek amacıyla tuzağa düşürdükleri kişilere sahte polis kimliği ve çeşitli sahte belgeler gönderdikleri tespit edildi.

"Altınlarımı bozdurmamı istediler"

Olayla ilgili konuşan Ramazan B., "Komiser olduğunu söyleyen birisi beni aradı. Kimliklerimize ulaşıp, bilgilerin bize ait olup olmadığını sordular." diye konuştu.

Bilgilerin kendilerine ait olduğunu ancak fotoğraftakilerin kendileri olmadığını söylediğini anlatan Ramazan B., isimlerinin 41 kişiyle birlikte suç dosyasında geçtiğinin, arandıklarının, yaşlarının ileri ve sicillerinin temiz olması nedeniyle de emniyete çağrılmadıklarının belirtildiğini ifade etti.

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Her yerde operasyon yaptıklarının, kuyumcuların ve bankaların da işin içinde olduğunun söylendiğini, kendilerinden yardımcı olmaları istendiğini de kaydetti. İsimlerinin FETÖ terör örgütü dosyalarında yer aldığı ve komşularının da aynı suça karıştığı dile getirildi.

Daha sonra başka birinin aradığını, savcılıktan birilerinin geleceğini ve operasyonların sürdüğünü söylediğini aktaran Ramazan B., "Hiç kimseyle irtibata geçmemem gerektiğini belirterek telefonumu sürekli açık tutmamı istediler. Bize yemin ettirdiler." dedi.

Kuyumculara düzenleyecekleri operasyon için altınlarına ihtiyaç duyduklarının ve altınların daha sonra iade edileceğinin söylendiğini belirten Ramazan B., "Altınlarımı bozdurmamı istediler" diye konuştu.

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Polis ekiplerine teşekkürlerini ileten Ramazan B., bankaya giderek bozdurduğu altınların parasını bankaya yatırdığını söyledi. Tam o sırada Ankara Emniyeti'nden gerçek polislerin kendisine ulaştığını, yanına gelen polislerin dolandırıldığını belirterek ifadesine başvurduğunu ve bankaya yatırılan paraya erişimin kapatıldığını bildirdiğini anlattı.

Ramazan B., "Param şu anda güvende. Ankara Emniyeti mensubu polislerimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve polisimiz ayakta. Bizlere huzur veriyor." dedi.

Toplam 6 bilezik ve 40 gram altınları olduğunu, bunları 810 bin liraya bozdurduğunu da sözlerine ekleyen Ramazan B., "Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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