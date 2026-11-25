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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit ile nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladığı ve kanunsuz ücret talep ettiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon da 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 "sallama" adı verilen kesici alet, çeşitli çap ve kalibrede 170 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen bir araca el konulurken 15 bin 588 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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