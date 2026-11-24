Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasına 1 tır, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobil karıştı, araçlarda maddi hasar oluştu.
Otomobil refüje çıkarak devrildi
Zincirleme kazaya Ankara Çevre Yolu'nda 06 FJY 277 plakalı tır, 06 DE 8099 ve 06 GGU 387 plakalı otomobiller ile 06 VS 057 plakalı hafif ticari araç karıştı.
Kazada 06 DE 8099 plakalı otomobil refüje çıkarak devrildi.
Bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken sağlık ekipleri sürücülere müdahale etti.
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