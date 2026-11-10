Ergan Dağı’nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı

Dünden beri haber alınamıyordu: Dükkana koşan yakınları acı manzarayla karşılaştı

Erzincan Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamir ve bakım servisi işleten 44 yaşındaki M.K., yakınları tarafından iş yerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.K.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.