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Kene tehlikesi büyüyor: 'Keneler köpekler gibi koku alıp üzerimize geliyor'

Kene tehlikesi büyüyor: 'Keneler köpekler gibi koku alıp üzerimize geliyor'

10:5420/06/2025, Cuma
IHA
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Barış Değer, kenenin pantolonun üzerinden bile kafasını sokmaya çalıştığını belirtti.
Barış Değer, kenenin pantolonun üzerinden bile kafasını sokmaya çalıştığını belirtti.

Sivas’ta tarlasına ot toplamaya giden bir vatandaş, vücuduna yapışan keneyi fark edince panik dolu anlar yaşadı. Yaşadığı korkuyu cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, “Köpekler kokuyu nasıl alıp geliyorsa, bu keneler de adeta bizi buluyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte kene popülasyonunda artış yaşanmaya devam ediyor. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, kene tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizkaya köyünde yaşanan olayda ise kene tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi. Ailesiyle birlikte tarlaya ot toplamaya giden Barış Değer, topladığı otlar arasında hareket eden bir kene fark etti. İlk etapta bacağında yukarı doğru ilerleyen bir keneyi gören Değer, etrafına dikkatlice bakınca çok sayıda kenenin çevresini sardığını fark etti. Yaşadığı paniği cep telefonu kamerasıyla kayda alan Değer, görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Değer, kenenin bu yıl çok fazla olduğunu söyleyerek, "Köpekler kokumuzu alıp nasıl geliyorsa, keneler de o şekil üzerimize geliyor" dedi.



"Bütün keneler üzerime gelecekti"


Barış Değer, kenenin pantolonun üzerinden bile kafasını sokmaya çalıştığını belirterek,
"Ailem ile tarlaya ot toplamaya gittik. Daha sonrasında üzerimize baktığımızda yaklaşık 5-6 tane kene gördük. Böyle olduğu için ot toplamayı bırakmak zorunda kaldık. Keneden dolayı tarlamızdaki otları toplayamadık. Geçen seneyi kıyasla bu sene kene popülasyonu çok daha fazla durumda. Tarlada biraz daha dursaydık bütün keneler üzerime keneler gelecekti. Köpekler kokumuzu alıp nasıl geliyorsa, kenelerde o şekil üzerimize geliyor. Üzerimize gelen kenelerin büyük bacaklı keneler olduğunu gördük. Keneler, pantolonumuzun üzerinden bile kafalarını sokmaya çalışıyorlar. Kene popülasyonunun bu sene neden bu kadar fazla olduğunu anlayamadık"
diye konuştu.



#Kene
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