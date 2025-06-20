"Ailem ile tarlaya ot toplamaya gittik. Daha sonrasında üzerimize baktığımızda yaklaşık 5-6 tane kene gördük. Böyle olduğu için ot toplamayı bırakmak zorunda kaldık. Keneden dolayı tarlamızdaki otları toplayamadık. Geçen seneyi kıyasla bu sene kene popülasyonu çok daha fazla durumda. Tarlada biraz daha dursaydık bütün keneler üzerime keneler gelecekti. Köpekler kokumuzu alıp nasıl geliyorsa, kenelerde o şekil üzerimize geliyor. Üzerimize gelen kenelerin büyük bacaklı keneler olduğunu gördük. Keneler, pantolonumuzun üzerinden bile kafalarını sokmaya çalışıyorlar. Kene popülasyonunun bu sene neden bu kadar fazla olduğunu anlayamadık"