Sivas’ta tarlasına ot toplamaya giden bir vatandaş, vücuduna yapışan keneyi fark edince panik dolu anlar yaşadı. Yaşadığı korkuyu cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, “Köpekler kokuyu nasıl alıp geliyorsa, bu keneler de adeta bizi buluyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte kene popülasyonunda artış yaşanmaya devam ediyor. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, kene tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizkaya köyünde yaşanan olayda ise kene tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi. Ailesiyle birlikte tarlaya ot toplamaya giden Barış Değer, topladığı otlar arasında hareket eden bir kene fark etti. İlk etapta bacağında yukarı doğru ilerleyen bir keneyi gören Değer, etrafına dikkatlice bakınca çok sayıda kenenin çevresini sardığını fark etti. Yaşadığı paniği cep telefonu kamerasıyla kayda alan Değer, görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Değer, kenenin bu yıl çok fazla olduğunu söyleyerek, "Köpekler kokumuzu alıp nasıl geliyorsa, keneler de o şekil üzerimize geliyor" dedi.