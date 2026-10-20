Sivas dağlarının kara elması sadece 1 aylığına tezgahta: Kilosu 100 TL

REÇELİ, KOMPOSTOSU VE ÇAYI YAPILABİLİYOR

Şehirde yaşayan vatandaşların faydalarını öğrendikçe meyveye ilgisinin arttığını söyleyen Yıldız, "Köylüler bu meyveyi uzun zamandır biliyordu ancak şehirdekiler yeni yeni tüketmeye başladı. Karamuk taze olarak yenebildiği gibi kompostosu ve reçeli de yapılıyor. Kurutulmuş hali ise çay olarak demlenip tüketiliyor" dedi.