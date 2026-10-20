Sivas dağlarının kara elması sadece 1 aylığına tezgahta: Kilosu 100 TL
Sivas’ın ilçe ve köylerindeki yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen karamuk meyvesi, oldukça kısa süren hasat döneminin ardından pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Tazesinden reçeline, kompostosundan kurutulmuş çayına kadar birçok farklı şekilde tüketilebilen bu meyve yalnızca bir ay sürüyor.
Dağlık alanlarda doğal olarak yetişen karamuk meyvesi, köylüler tarafından toplandıktan sonra şehir merkezindeki hallere getiriliyor.
Yalnızca bir aylık kısa bir tüketim ve satış süresi bulunan meyve, çileği andıran yapısı ve ekşimsi tadıyla dikkat çekiyor.
Hal tezgahlarında karamuğun kilogram fiyatı 70 TL ile 100 TL arasında değişiyor.
Meyvenin sağlık açısından sayısız faydası olduğunu belirten hal esnafı Ethem Yıldız, karamuğun özellikle şeker hastaları için doğal bir şifa kaynağı olduğunu ifade etti.
Yüksek C vitamini içeriğine sahip olan meyvenin; kan şekerini düşürdüğü, kan yapımını desteklediği, tansiyon, kolesterol, prostat ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki sağladığı aktarıldı.
REÇELİ, KOMPOSTOSU VE ÇAYI YAPILABİLİYOR
Şehirde yaşayan vatandaşların faydalarını öğrendikçe meyveye ilgisinin arttığını söyleyen Yıldız, "Köylüler bu meyveyi uzun zamandır biliyordu ancak şehirdekiler yeni yeni tüketmeye başladı. Karamuk taze olarak yenebildiği gibi kompostosu ve reçeli de yapılıyor. Kurutulmuş hali ise çay olarak demlenip tüketiliyor" dedi.