Bir bidonu iki bin lira: İki yıl bozulmadan saklanıyor, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, Ordu'daki balıkçıları geleneksel salamura mesaisine yönlendirirken, palamudun lezzeti sezon sonrasına taşınıyor. Tezgahlarda 70 ila 100 liradan alıcı bulan iri palamutlar, yaz aylarında da lezzetini koruması amacıyla Perşembe ilçesinde balıkçılar tarafından özel yöntemlerle işlenip bidonlara basılıyor. Serin ortamda 2 yıla kadar tazeliğini koruyan salamura palamutlar, kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.
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