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İHA'lar orman yangınlarına müdahale edecek

04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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İbrahim Yumaklı.

Türkiye, orman yangınlarına su atarak doğrudan müdahale edebilen İHA'lar geliştirmeyi planlıyor. Dünyada henüz örneği bulunmayan teknolojiyle Türkiye’nin bu alanda öncü olacağına ve ekonomik kazanç sağlayacağına dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, savunma sanayii firmalarıyla orman yangınlarına insansız hava araçlarıyla doğrudan müdahale edilmesi için çalışmaya başladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların kullanılması, gıda güvenilirliği, taklit ve tağşişle mücadele, pestisit kullanımı, hobi bahçelerine yönelik düzenleme, hal yasası, fındık fiyatları, tarımsal üretim planlaması ve hayvancılık gibi birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını belirten Yumaklı, yapay zeka temelli Karar Destek Sistemiyle yangının seyrini tahmin edip önlem aldıklarını söyledi. Riskli alanların 1 hafta önceden belirlenerek ekiplerin yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlandığını ifade eden Yumaklı, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin orman yangınlarında aktif olarak kullanıldığını kaydetti.

İHA'LARLA DOĞRUDAN MÜDAHALE

Orman yangınlarında insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına ilişkin bilgi veren Yumaklı, savunma sanayiisiyle birlikte yeni bir çalışma yürüttüklerini bildirdi. İHA'ların halihazırda yangınların tespiti için kullanıldığını belirten Yumaklı, yeni çalışmanın doğrudan müdahale amaçlı olduğunu vurguladı. Yumaklı, "Savunma sanayiimizle beraber bir çalışmamız var, İHA'ların orman yangınlarında kullanılması konusu. Halihazırda tespit için kullanıyoruz ama bu kastettiğim direkt müdahale amaçlı. Bu dünyada henüz yok. Bazı Çin menşeli birtakım uygulamaları görüyoruz ama orman yangınları zor coğrafyalarda çıkıyor. O uygulamalar ise daha düz ve kolay ulaşılabilir yerlerde. Biz gerçekten hava araçlarımız kadar etkili, su atabilen araçları insansız bir şekilde oluşturabilir miyiz? Savunma sanayiimizle bu çalışmamıza başladık. Benim tahminim onların tecrübesiyle çok uzun zaman almaz ve dünyada bununla ilgili de Türkiye'nin ayrıca bir ekonomik getiri sağlayabileceği de bir şey oluşturmuş oluruz" dedi. Mevcut İHA'larla yangın tespitinde kullanılan teknoloji konusunda Baykar'a teşekkür eden Yumaklı, Bayraktar TB2'lerle bu teknolojiden yararlandıklarını ve şirketin teknik destek sağlamaya devam ettiğini aktardı.

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Gıda güvenilirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirterek, "Gıda güvenilirliği bizim her zaman kırmızı çizgimiz olmuştur. Bu konuda asla taviz yok. Hiç kimsenin size sunmuş olduğu ürünü belirttiğinden farklı bir şekilde satması makul karşılanamaz" ifadelerini kullandı. Taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini, cezaların uygulandığını aktaran Yumaklı, ardından işletmelerin ifşa edildiğini söyledi. Türkiye'nin yağış verilerine ilişkin bilgi veren Yumaklı, geçen su yılında son 66 yılın en fazla yağışının alındığını söyledi. Hobi bahçelerine yönelik konuşan Yumaklı, konunun bir imar problemi olduğunu belirterek, tarım arazilerinin kaçak yapılarla bozulmasını engellemek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını dile getirdi. Fındık alımlarına da değinen Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlenen kriterlere uyan tüm fındıkları açıkladığı fiyattan almaya devam ettiğini bildirdi.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele

  • Hayvancılık Yol Haritası kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, hayvan sayısındaki artışın yanı sıra sürü yenileme konusuna odaklandıklarını söyledi. Şap hastalığıyla mücadeleye ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 ay içerisinde o ağır vakayı bu ülke atlattı. Kabiliyetleri sebebiyle oldu bu. Yenisinin olmaması için gayret ediyoruz. Hayvan hastalıkları konusunda ciddi bir çabamız var" dedi. Ari çiftliklere yönelik Türkiye genelinde tarama başlattıklarını aktaran Yumaklı, gerekli şartları sağlayan işletmelere destek verildiğini, kurallara uymayanların ari statülerinin iptal edildiğini bildirdi.

Alarm sistemi bildirimlerinde yüzde 74 düşüş

  • Avrupa Birliği (AB) ile zirai ilaç kalıntısı konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, son 3 yılda RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed-Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi) bildirimlerindeki düşüşün yüzde 74 olduğunu bildirdi. Yumaklı, Türkiye'de hektar başına kullanılan pestisit oranının 2,3 kilogram, AB'de ise 3,2 kilogram olduğunu ifade etti.

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Başlıklar :Tarım ve Orman Bakanlığıekonomiİbrahim Yumaklı
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İHA'lar orman yangınlarına müdahale edecek
İbrahim Yumaklı.
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