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Düşük karbonlu üretimin yol haritası

04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Z Raporu Kasım sayısı Türkiye’nin ev sahipliğinde önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi’ni “Ortak gelecek için iklim ekonomisi” başlığıyla kapağa taşıdı. Düşük karbonlu üretimin yol haritası niteliğindeki kapak dosyasında zirve; iklim finansmanından enerji dönüşümüne, yeşil ekonomiden sürdürülebilir kalkınmaya uzanan geniş bir perspektifle ele alınıyor.

Küresel iklim mücadelesinin geleceğini şekillendirecek en önemli uluslararası buluşmalardan biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), bu ay Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştiriliyor. İklim finansmanından enerji dönüşümüne, yeşil sanayiden sürdürülebilir kalkınmaya kadar pek çok konunun ele alınacağı COP31’de küresel iklim taahhütlerinin somut ve uygulanabilir politikalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Türkiye ise zirveye ev sahipliği yapmanın ötesinde, küresel iklim diplomasisinde daha etkin bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Z Raporu Kasım sayısı Türkiye’nin ev sahipliğinde bu ay gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi’ni; iklim finansmanından enerji dönüşümüne, yeşil ekonomiden sürdürülebilir kalkınmaya uzanan geniş bir perspektifle ele alıyor.

ÜRETİMİN GELECEĞİNE YEŞİL KAYNAK

Türkiye, düşük karbonlu üretime geçiş için finansman altyapısını güçlendiriyor. Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Türkiye Yeşil Taksonomisi, sürdürülebilir yatırımlara kaynak akışını artırmayı hedeflerken uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişim, dönüşümün hızını belirliyor. Özellikle KOBİ’lerin bu kaynaklarla buluşması, üretimde verimliliğin ve ihracatta rekabet gücünün korunması açısından önem taşıyor.

ÇİN’İN HEDEFİ TÜRKİYE’NİN PAZARLARI

ABD’nin Çin’e uyguladığı ek gümrük tarifeleri, küresel ticarette rekabetin yönünü değiştiriyor. ABD pazarındaki kaybını alternatif pazarlarda telafi etmeye yönelen Çin’in ihracat hamlesi, Türkiye’nin geleneksel pazarlarındaki rekabeti de sertleştiriyor. Kuzey Afrika’da otomotiv, havacılık ve sanayi ürünleri, Orta Doğu’da makine, elektrikli ekipman ve gıda ürünleri, Avrupa’da ise hazır giyim, ayakkabı ve çeşitli sanayi ürünlerinde Çin’den alımlar artarken Türkiye’nin satışları geriliyor. Bazı pazarlarda toplam ihracat artışı sürse de ürün bazındaki kayıplar, Türk ihracatçısının mevcut müşterilerini ve pazar payını koruma mücadelesini öne çıkarıyor.

ENERJİ KRİZİ OTOMOTİVDE DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

Enerji maliyetlerindeki artış, otomotivde tüketici tercihlerinden üretim stratejilerine kadar geniş kapsamlı bir değişimi beraberinde getiriyor. Benzinli otomobillerin küresel satışlardaki payı gerilerken elektrikli ve hibrit modellerin ağırlığı artıyor. Avrupa’da dizel fiyatlarındaki yükseliş, elektrikli araçlara geçişi ekonomik ve stratejik bir gündem haline getiriyor. Buna karşın uygun fiyatlı modellerin geliştirilmesi, şarj ağlarının yaygınlaştırılması ve kritik ham maddelerde dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Sektörün önündeki temel sınav, elektrikli dönüşümü erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım modeline dönüştürmek olacak.

EKONOMİYİ DAHA İYİ OKUMAK İÇİN

Z Raporu’nda kasım sayısında birçok ilgi çekici dosyanın yanı sıra, Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Yeni tüketicinin eski alışkanlıkları yok’ başlıklı analizi ile tüketicilerin değer tercihini inceliyor. Bir Ülke köşesinde Portekiz ekonomisi ile ilgili tüm merak edilenlere yer verilirken; her zaman olduğu gibi ekonomiye dair güncel haberler de okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Z RAPORU YAZARLARI GELİŞMELERİ YORUMLADI

  • Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Yönetimde akıl ve gelenek’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.

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Başlıklar :Z RaporuEkonomiCOP31
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Düşük karbonlu üretimin yol haritası
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