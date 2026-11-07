Vergi borçlarına faiz indirimi sinyali

07/11/2026, Cumartesi04:29
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
42

Bildirimler

Fransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildi07 Kasım 2026 00:30 CumartesiSON DAKİKA
Atamalar Resmi Gazete'de: 11 üniversiteye yeni rektör07 Kasım 2026 00:09 CumartesiSON DAKİKA
ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken karar: 'Bazen bazı adımlar atmak zorundasınız'06 Kasım 2026 23:54 CumaSON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Siyasi tutuklu değil06 Kasım 2026 23:34 CumaSON DAKİKA
Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün06 Kasım 2026 23:02 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Fransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildiAtamalar Resmi Gazete'de: 11 üniversiteye yeni rektörKemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Siyasi tutuklu değilBakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görünİçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydi

Vergi borçlarında faiz konusunda radikal bir adım atılabileceğinin sinyalini veren Şimşek, özellikle esnaf ve küçük işletmeler için daha cazip bir çalışma yapılabileceğini müjdeledi. Şimşek, genel bir vergi affına sıcak bakmadıklarını vurgulayarak, "Vergisini zamanında ödeyenle ödemeyeni aynı kefeye koymak doğru olmaz" dedi. 72 aylık taksit imkanının uygulanması konusunda irade ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Faiz konusunda da elimizden geldiğince radikal bir yaklaşım içerisine girelim.

Şu an benim bir şey zikretmem ayaküstü doğru olmaz ama bu konuyu çalışacağız. Çünkü herkesin talep ettiği bir husus" diye konuştu.

72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME

Kamu borçlarında 2026 yılı için 72 aya kadar taksitlendirme yetkisi alındığını hatırlatan Şimşek, tecil faizinin yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildiğini kaydetti. Yapılandırma sürecindeki son durum hakkında da bilgi veren Bakan Şimşek, bugüne kadar 705 bin kişinin başvuru yaptığını, vergi dairelerinde 531,5 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini ve mevcut tutarın 35,6 milyar lirasının tahsil edildiğini bildirdi.

45 KİŞİDEN 21,3 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ

Bakan Şimşek'in gündemindeki bir diğer başlık ise para hareketleri ve fon tasfiyeleri oldu. Şimşek, 1-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 401 milyar liralık para hareketinin 306 milyar lirasının fonların kendi aralarında ve grup şirketleriyle gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklandığını vurguladı. Bakan Şimşek, söz konusu 401 milyar liranın dörtte üçünün yatırımcı çıkışı olmadığını, fon içi hareketler olduğunu dile getirdi. Fon tasfiyelerinde gelinen noktaya da değinen Şimşek, 5 Kasım itibarıyla 45 kişiden 21,3 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.



Ekonomi
Taşı Kayseri’den tadı Yozgat’tan: 400 litre sütten sadece 40 kilo çıkıyor
Ekonomi
COP31 için dev güvenlik planı: Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Ekonomi
1 milyon TL'ye Türkiye pazarına hazırlanıyor! Sıfır araba alacaklara bütçe dostu yeni model

Başlıklar :Vergifaizborç
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Vergi borçlarına faiz indirimi sinyali
Mehmet Şimşek
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet