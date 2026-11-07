Vergi borçlarına faiz indirimi sinyali

Vergi borçlarında faiz konusunda radikal bir adım atılabileceğinin sinyalini veren Şimşek, özellikle esnaf ve küçük işletmeler için daha cazip bir çalışma yapılabileceğini müjdeledi. Şimşek, genel bir vergi affına sıcak bakmadıklarını vurgulayarak, "Vergisini zamanında ödeyenle ödemeyeni aynı kefeye koymak doğru olmaz" dedi. 72 aylık taksit imkanının uygulanması konusunda irade ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Faiz konusunda da elimizden geldiğince radikal bir yaklaşım içerisine girelim.

Şu an benim bir şey zikretmem ayaküstü doğru olmaz ama bu konuyu çalışacağız. Çünkü herkesin talep ettiği bir husus" diye konuştu.

72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME

Kamu borçlarında 2026 yılı için 72 aya kadar taksitlendirme yetkisi alındığını hatırlatan Şimşek, tecil faizinin yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildiğini kaydetti. Yapılandırma sürecindeki son durum hakkında da bilgi veren Bakan Şimşek, bugüne kadar 705 bin kişinin başvuru yaptığını, vergi dairelerinde 531,5 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini ve mevcut tutarın 35,6 milyar lirasının tahsil edildiğini bildirdi.

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45 KİŞİDEN 21,3 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ

Bakan Şimşek'in gündemindeki bir diğer başlık ise para hareketleri ve fon tasfiyeleri oldu. Şimşek, 1-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 401 milyar liralık para hareketinin 306 milyar lirasının fonların kendi aralarında ve grup şirketleriyle gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklandığını vurguladı. Bakan Şimşek, söz konusu 401 milyar liranın dörtte üçünün yatırımcı çıkışı olmadığını, fon içi hareketler olduğunu dile getirdi. Fon tasfiyelerinde gelinen noktaya da değinen Şimşek, 5 Kasım itibarıyla 45 kişiden 21,3 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.

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