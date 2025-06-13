Sivas'ta kene vakaları ve tedbirler görüşüldü

"2021'de 224 vaka varken 2022'de bu sayı 210 olarak gerçekleşmiş. 2023'te ise vaka sayısının 83 olduğunu görüyoruz. 2024'teki vaka sayısı da 65 olmuştur. 2025 yılında bugün itibarıyla 5,5 aylık dönemde ise toplam vaka sayımız 39'dur. Vaka sayılarının ilçelere göre dağılımına baktığımızda ise en çok vakanın Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerimizle buralara yakın köylerde olduğunu görüyoruz. Vefat sayıları da buna paralellik göstermektedir. Sivas'ta keneden vefat eden vatandaşların tamamının kırsal bölgeden geldiğini görüyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum ki keneyle mücadelemiz, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde büyük bir titizlikle ve hızla devam etmektedir."