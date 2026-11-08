Gençler artık bisiklet yerine ‘dolgu’ istiyor

İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, ayaklarını küçültmek, omuzlarını daraltmak ya da genişletmek isteyen kişilerin kendilerine başvurduğunu belirtti. Sosyal medyanın estetik beklentilerini artırdığını söyleyen Hocaoğlu, “Ayaklarını küçülttürmek isteyen hastalarımız oluyor. ‘Ayağım küçük olursa ayakkabı daha şık duracak’ diyerek geliyorlar. Kadınlar kıyafetlerinin daha güzel durması için omuzlarını daraltmak, erkekler ise genişletmek istiyor. Ancak bu ameliyatlar sosyal medyada göründüğü kadar basit değil. Doğumsal bir anomali varsa yapılabilir ama gereksiz cerrahi işlemlerden kaçınmakta fayda var” dedi. Ayağı daha ince göstermek için kemiklerin çıkarılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Hocaoğlu, “Ayağı Sindirella’nın ayağı gibi ince ve narin hale getirmek için tarak kemiklerinden parçalar çıkarılabilir. Ancak bu, bir binanın kolonunu kesmek gibi. Vücudun işleyişini bozmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Estetik taleplerinin giderek daha küçük yaşlara indiğine dikkat çeken Hocaoğlu, “Artık çocuklar annelerinden yaz tatili ya da karne hediyesi olarak dudak dolgusu istemeye başladı. Bize bu tarz ürkütücü taleplerle geliyorlar. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor” diye konuştu.

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