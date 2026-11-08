Zayıflama iğneleri yaşam sevincini azaltabilir

Zayıflama iğneleri iştahı azaltırken yaşam sevincini de etkiliyor olabilir mi? 2026 yılında yayınlanan bir araştırmada, yüksek doz zayıflama iğnesi kullanan kadınların günlük uğraşlarına ilgilerinin azaldığını ve kendilerini duygusal olarak donuk hissettiklerini belirtmesi, ilaçların beynin ödül sistemi üzerindeki olası etkilerini gündeme taşıdı. Uzman Diyetisyen Hümeyra Mutlu, tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğnelerinin etken maddesi tirzepatidin, tokluk hissini düzenleyen GLP-1 ve GIP hormonlarının etkilerini taklit ederek iştahı azalttığını, ancak yemek yeme isteğinde beynin ödül sisteminin de önemli rol oynadığını belirtti. Yapılan araştırmaları değerlendiren Mutlu, şu bilgileri verdi:

YEMEK İSTEĞİYLE KEYİF DE AZALDI

Sevdiğiniz bir şarkıyı açmak istemekle onu dinlerken keyif almak iki ayrı deneyim. Dopamin özellikle ilkinde, bir şeye yönelme ve onun için harekete geçme aşamasında rol oynuyor. Yeme isteğinin de böyle bir yönü var. Nature Medicine’da yayınlanan 114 kişilik çalışmada tirzepatid alanlar, plasebo grubuna göre daha az yoğun yeme isteği bildirdi. Beyin görüntülemesinde, yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek fotoğraflarına bazı bölgelerin verdiği tepki de zayıfladı. İlacın benzer devreler üzerinden bir hobiye başlama hevesini de etkileyebileceği ise henüz bir hipotez. Obesity Pillars dergisindeki üç olguda kadınların tümü haftada 15 miligram tirzepatid kullanıyordu. Bir kadında doz düşürüldüğünde hobilerine ilgi geri geldi, doz yeniden yükseldiğinde ise isteksizlik tekrarladı. Bir diğeri, ameliyat nedeniyle ara verdiği tedavisine daha düşük dozla döndüğünde yemek hazırlamaktan yeniden keyif aldığını anlattı." Mutlu, zayıflama iğnesi kullanan kişileri, "Yemek dışındaki uğraşlara ilginiz azalıyor ve bu değişim sürüyorsa, ne zaman başladığını tedavinizi yürüten hekimle paylaşın" sözleriyle uyardı.

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