Dijital başvuru organ bağışını 3 kat artırdı

Türkiye’de 33 bini aşkın hasta organ nakli beklerken, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılan organ bağışı beyanları dikkat çekici oranda arttı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında devreye alınan dijital sistemle organ bağışçısı olma kararını bildirenlerin sayısı 3 katına çıkarak 1 milyona yaklaştı. Ancak uzmanlar, dijital ortamda verilen kararın aile bireyleriyle de paylaşılması gerektiğini belirtti. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bir araya gelen Türk Nefroloji Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, kadavradan organ bağışının artırılması için 10 maddelik ortak bildiri yayınladı.

33 BİNİ AŞKIN HASTA NAKİL BEKLİYOR

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, Türkiye’de nakil bekleyen 33 bini aşkın hastanın 28 bin 790’ının böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu belirterek dijital bağış sisteminin toplumsal katılım açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Canlı vericiden yapılan nakillerde Türkiye’nin dünyada önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu ancak kadavradan bağışlarda aynı başarının yakalanamadığını belirten Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, 2026 yılının ilk 10 ayında 2 bin 78 kişiye beyin ölümü tanısı konulduğunu, bunlardan 375’inin organlarının bağışlandığını açıkladı. Bu dönemde bağış oranının yaklaşık yüzde 18’de kaldığını vurgulayan Gül, bağış yapılmayan 1703 kişinin tamamının organ bağışçısı olabilmesi ve her bağışçının sekiz kişiye kadar umut olabilmesi halinde teorik olarak 13 bin 624 kişiye ulaşılabileceğini ifade etti. Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Öğr. Gör. Nilgün Bilal ise mevcut verilere göre, 1 milyonda kişi başına düşen kadavra donör oranının İspanya’da 51,9, İtalya’da 30,9, İngiltere’de 20,7, İran’da 12,7 ve Almanya’da 11,7 olduğunu aktardı. Türkiye’de bu oranın 5,48 seviyesinde kaldığını kaydeden Bilal, “Hayattayken sevdiklerimize canımızı veriyoruz. Peki, vedamızdan sonra başka birinin sevdiğine can olmaya var mıyız? Tek bir bağış, tam 8 cana umut olabilir” ifadelerini kullandı.

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