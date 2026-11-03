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Yeryüzü Doktorları'ndan sağlık için düzenli bağış çağrısı: 'İyilik devam etsin'

Yeryüzü Doktorları'ndan sağlık için düzenli bağış çağrısı: 'İyilik devam etsin'

17:12, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeryüzü Doktorları'ndan sağlık için düzenli bağış çağrısı: 'İyilik devam etsin'
Dünya genelinde yaklaşık 4,6 milyar insan temel sağlık hizmetlerine erişemiyor.

Dünya genelinde savaşlar, afetler, yoksulluk ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle milyonlarca insan temel sağlık hizmetlerine erişemiyor. Acil müdahalelerin yanı sıra tedavi süreçlerinin devamlılığını sağlayacak desteğe de ihtiyaç duyuluyor. Yeryüzü Doktorları 25 yılı aşkın saha tecrübesiyle 90 ülkede 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşırken “İyilik Devam Etsin” mottosuyla başlattığı düzenli bağış kampanyasıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekiyor ve daha fazla insanın sağlık desteğine ulaşabilmesi için destek çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Temmuz 2026’da yayımladığı rapora göre, 2025 yılında yaklaşık 645 milyon insan açlıkla karşı karşıya kalırken Dünya Bankası verileri 808 milyon insanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koyuyor. Dünya genelinde yaklaşık 4,6 milyar insan temel sağlık hizmetlerine erişemiyor. Yoksulluk ve açlık, insanların sağlıklı bir yaşam sürmesini doğrudan etkiliyor. Bu tablo, sağlık hizmetlerinin ihtiyaç anında sunulmasının yanı sıra süreklilik esasına dayalı olarak yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sağlık alanında insani yardım çalışmaları yürüten Yeryüzü Doktorları yardımlaşma geleneğini somut sağlık hizmetlerine dönüştürerek ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. Afetler, savaşlar, çatışmalar, yoksulluk ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle tedaviye erişemeyen insanların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten dernek acil sağlık müdahalelerinden kalıcı sağlık merkezlerine, anne ve çocuk sağlığından beslenme tedavilerine kadar uzanan faaliyetleriyle sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.

Gazze'de yaşananlar, sağlıkta sürekliliğin önemini gösteriyor

Gazze'de yaşanan insani kriz, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin hayati önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Eylül 2026 verilerine göre Gazze'deki 36 hastanenin yalnızca 19'u kısmen hizmet verebilir durumda. İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği kanser ve böbrek hastalarının tedavilerine erişimini zorlaştırırken anne ve çocuk sağlığı hizmetlerini de olumsuz etkiliyor.

Bu durum, insani yardım çalışmalarının anlık ihtiyaçların ötesinde, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hastanelerin hizmet vermeye devam edebilmesi, hastaların tedavilerini sürdürebilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin sağlık hizmetlerine erişebilmesi düzenli desteğe bağlı.

İyilik süreklilik kazandığında güçleniyor

Yeryüzü Doktorları, Afganistan, Bangladeş, Çad, Somali, Suriye, Yemen, Tanzanya ve Filistin'de yürütülen çalışmalar kapsamında daimi sağlık merkezleri, mobil ekipler ve gönüllü sağlık ekipleri aracılığıyla çeşitli sağlık hizmetleri sunuyor. Muayene ve tedavinin yanı sıra anne ve çocuk sağlığı, beslenme tedavileri, ilaç ve tıbbi malzeme desteği, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi çalışmalarla sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulan bölgelerde erişilebilir olması hedefleniyor.

Sağlık alanında insani yardımın etkisi, ihtiyaç anında ulaştırılan destekle sınırlı kalmıyor. Bir sağlık merkezinin hizmet vermeyi sürdürmesi, tedavi gören bir çocuğun ihtiyaç duyduğu bakıma erişebilmesi ve bir annenin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi kesintisiz desteği gerekli kılıyor. Bu doğrultuda düzenli bağışlar yalnızca mevcut ihtiyaçların karşılanmasından öte sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve daha fazla insana ulaşılmasına da katkı sağlıyor.

Birlikte daha fazla hayata dokunuyoruz

Bağışçıları, gönüllüleri ve gönüllü sağlık ekipleriyle birlikte dayanışmayı dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan dernek “İyilik Devam Etsin” mottosuyla başlattığı düzenli bağış kampanyasıyla bu dayanışmayı sürekliliğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Her ay yapılan bağışlar sayesinde derneğin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulurken daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasına yönelik çalışmaların planlanması da destekleniyor. Web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilen düzenli bağışlarla iyiliğin süreklilik kazanmasına ve sağlık hizmetlerinin geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak mümkün oluyor.


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Başlıklar :Yeryüzü Doktorlarıbağışgazze
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