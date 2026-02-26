THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları (THY), uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türk Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapacağını duyurdu.
THY'nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada
"rezervasyonu yönet"
kısmında yemek seçimini yaparken
"yemeksiz uçuş"
seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.
