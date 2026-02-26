Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

22:4926/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacaklarını duyurdu. Yolcuların yapacağı bağış, iç hatlarda Türk Kızılay Derneği'ne, dış hatlarda ise Yeryüzü Doktorları Derneği'ne bağışlanabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türk Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapacağını duyurdu.

THY'nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada
"rezervasyonu yönet"
kısmında yemek seçimini yaparken
"yemeksiz uçuş"
seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.

Bu kapsamda, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türk Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak.



#Türk Kızılayı
#Uçak İçi İkram
#Yeryüzü Doktorları Derneği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı