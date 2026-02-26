Yeni Şafak
ABD ordusuna ait 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesi bekleniyor

21:5526/02/2026, Perşembe
AA
USS Gerald R. Ford gemisi
USS Gerald R. Ford gemisi

İsrail televizyonunun haberine göre, ABD'ye ait 6 adet yakıt ikmal uçağının Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor. ABD bölgeye askeri yığınağı sürdürürken, İran'daki müzakereleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

İran ile müzakereler devam ederken Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasını da yoğunlaştıran ABD ordusuna ait 6 adet yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin beklendiği bildirildi.

İsrail'deki i24 televizyonunun açık kaynaklara ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, ABD'ye ait 6 adet yakıt ikmal uçağının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, 5 adet KC-46 uçağı New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, 6'ncı uçak ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Üssü'nden İsrail'e doğru yola çıkacak.


"USS Gerald R. Ford"un da İsrail kıyılarına yanaşması bekleniyor

ABD bu hafta İsrail'e tanker ve kargo uçaklarının yanı sıra lojistik uçakları ve F-22 hayalet savaş uçakları nakletti.

Yine ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen
"USS Gerald R. Ford"
un da İsrail kıyılarına yanaşması bekleniyor.

Öte yandan, ABD ordusu son haftalarda Orta Doğu'daki Amerikan üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile onlarca yakıt ikmal ve kargı uçağı gönderdi.

ABD bölgeye askeri yığınağını sürdürürken Cenevre'de İran ile yapılan nükleer müzakereler de devam ediyor.



