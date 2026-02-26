ABD'li eski bakan Clinton Epstein soruşturması kapsamında ifade verdi: Suç eylemleri hakkında bilgim yoktu

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York'ta ifade vermeye başladı. Clinton, sosyal medyadan paylaştığı 4 sayfalık açıklamasında, "Onların suç faaliyetlerinden hiç haberim yoktu. Bay Epstein ile de hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York'ta gerçekleşen kapalı oturumda ifade vermeye başladı.
Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi ve eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın, New York'taki bir gösteri merkezinde Kongre üyelerine ifade vermeye başladığını belirtti.
Basına kapalı gerçekleşen oturumda Clinton, Epstein dosyalarında kendisi ve eşi Bill Clinton hakkında ortaya çıkan iddialarla ilgili olarak Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlıyor.
Söz konusu oturumun yapıldığı New York'un Chappaqua bölgesinde bulunan gösteri sanatları merkezinin önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan komite başkanı Cumhuriyetçi James Comer, oturumun Amerikan halkı için önemine işaret etti.
Comer, bugün Hillary Clinton'ın, yarın ise Bill Clinton'ın ifade vereceğini ve Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayacağını belirtti.
Clinton'dan "Epstein'in suç eylemleri hakkında bilgim yoktu" savunması
Öte yandan Clinton oturumun başladığı sırada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, oturumda yaptığı açılış konuşmasının metnini paylaştı.
Epstein ile kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in suç eylemleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını kaydeden Clinton, söz konusu oturumu basına kapalı şekilde gerçekleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyelerine de tepkisini ortaya koydu.
Trump yönetiminin bu soruşturmada korunduğunu savunan Clinton, kendisi ile eşi Bill Clinton'ın bu şekilde ifadeye zorlanmasının adil olmadığını savundu.
Jeffrey Epstein olayı
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.