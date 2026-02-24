Epstein'le bağlantılı eski Norveç Başbakanı Jagland hastaneye kaldırıldı

Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan 75 yaşındaki eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland, yaşanan gelişmeler sonrası hissettiği baskılar nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Jagland'ın avukatı Anders Brosveet, "intihar girişiminde bulunduğuna" dair iddialarına yönelik açıklamada bulundu.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın baskılar nedeniyle rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Epstein ile yakın bağlantısı olduğu ortaya çıkan Jagland'ın yaşanan gelişmeler sonrası hissettiği baskılar nedeniyle rahatsızlandığını aktaran Brosveet, Jagland'ın hastaneye kaldırıldığını doğruladı.
Jagland'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Bu arada, Norveç'te yayın yapan haber portalı Inyheter, Jagland'ın bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunu ve bunun üzerine hastaneye kaldırıldığını iddia etti.
Öte yandan, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein ile ilişkisi nedeniyle Jagland'a karşı soruşturma açmış, 12 Şubat'ta Jagland ile bağlantılı birden fazla konutta arama yapmıştı.
Epstein'den pahalı hediye, seyahat ve başka hizmetler aldığı iddia edilen Jagland'ın ismi belgelerde defalarca yer almıştı.
Jeffrey Epstein olayı
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.