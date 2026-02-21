Yeni Şafak
Epstein'le adı anılan eski Prens Andrew'un taht sırasından çıkarılabileceği iddiası

00:0121/02/2026, Cumartesi
IHA
Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor

İngiltere hükümetinden bir yetkili, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un İngiliz tahtının veraset sırasından çıkarılmasına yönelik yeni bir yasal düzenlemenin olabileceğini öne sürdü.

İngiltere hükümetinden bir yetkili, ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’le bağlantısı nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor’un, sürecin tamamlanmasının ardından kraliyet tahtının veraset sırasından çıkarılmasına yönelik yasal bir düzenlemenin değerlendirilebileceğini açıkladı.


İngiltere hükümetinden bir yetkili, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açan Kral III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor’a ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Adı açıklanmayan yetkili, Andrew hakkındaki polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından hükümetin, Mountbatten-Windsor’un İngiliz tahtının veraset sırasından çıkarılmasına yönelik yeni bir yasal düzenlemenin değerlendirilebileceğini bildirdi. Yetkili, tahtın veraset sırasına ilişkin herhangi bir değişikliğin, Kral Charles’ın yetkisinin geçerli olduğu diğer ülkelerle istişare ve mutabakat gerektirdiğini de vurguladı.



Andrew gözaltına alınmıştı

Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan Andrew, dün kamu görevini kötüye kullanma suçlamaları doğrultusunda gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştı. İngiltere Kralı III. Charles, Andrew’un gözaltına alınmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada,
"Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki ve kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri büyük bir endişeyle öğrendim. Şimdi bu meselenin uygun şekilde ve yetkili merciler tarafından soruşturulacağı tam, adil ve uygun bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda yetkililere tam ve gönülden destek ve iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir"
demişti.


Andrew’in gizli bilgileri Epstein’a ilettiği görülmüştü


ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak’ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prens Andrew’un Singapur, Hong Kong ve Vietnam’a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein’a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, Andrew, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010’da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein’a iletmişti. Ayrıca Afganistan’daki
"gizli"
olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010’da Epstein’a aktarıldığı görülmüştü.


Uygunsuz fotoğraflar yayınlanmıştı


Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein’den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve
"Dük"
lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı’nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein’in, Dük’ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew’in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.


