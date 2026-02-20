İngiliz Kraliyeti'nde Epstein operasyonu

İngiltere’de Epstein depremi yaşandı. Pedofil ve fuhuş ağı kuran Epstein’in mağdurlarının cinsel saldırıyla suçladığı isimlerden biri olan Prens Andrew (66), çok sayıda polisin katıldığı operasyonla evinde gözaltına alındı. 12 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Andrew’e yöneltilen suçlama, Epstein’e gizli belge sızdırarak kamu görevini kötüye kullanmak. İngiltere Kralı 3. Charles, operasyonun ardından “Hukukun gereğinin mutlaka yerine getirilmesi lazım” dedi.
İngiltere’de ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski prens Andrew Mountbatten-Windsor kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. Prens, 12 saat süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen kamu görevini kötüye kullanma soruşturması kapsamında bir ilk yaşandı. İngiltere polisi, daha önce Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı Sandringham’da bulunan bir kır evinin çevresinde çok sayıda polis aracının görülmesinin ardından Andrew’un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Polisin, 66 yaşına giren eski prens Andrew’un Berkshire ve Norfolk’taki adreslerinde geniş çaplı arama yaptığı kaydedildi. Andrew sorgusu sonrası serbest bırakıldı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Andrew'un gözaltına alınmasını "kanunların üzerinde olmadığı" yorumuyla değerlendirdi. İngiltere Kralı 3. Charles da kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından, gelişmeyi "derin endişeyle" öğrendiğini ve sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Yetkililere "tam, içten destek ve işbirliği" sunduklarını vurgulayan Kral Charles, "Yasa, kendi seyrinde işlemelidir daha fazla yorum yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
Yoğun ilişkisi var
- ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak’ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam’a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein’a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, eski prens, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010’da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein’a iletmişti. Ayrıca Afganistan’daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010’da Epstein’a aktarıldığı görülmüştü. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski Prens Andrew’un bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.