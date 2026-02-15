Yeni Şafak
Epstein dosyası kongrede: Trump, Gates ve diğer isimler listede

12:1515/02/2026, Pazar
ABD Adalet Bakanlığının, Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere adı geçen kişilerin listesini Kongre'ye gönderdiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığının, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere adı geçen kişilerin listesini Kongre'ye gönderdiği belirtildi.


The Hill gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanlığı, ABD Kongresine Epstein dosyaları hakkında bir belge gönderdi.


Senato ve Temsilciler Meclisi Adalet Komiteleri başkanlarına gönderilen 6 sayfalık belgede, Epstein dosyalarında yapılan düzenlemelerin ve sansürlerin gerekçeleri açıklandı.


Adı geçen isimler kimler?


Politico muhabiri Josh Gerstein'in yayınladığı belgede, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump da dahil olmak üzere, Epstein dosyalarında adı geçen tüm önemli figürlerin isimlerine yer verildi.


Belgedeki isimlerin farklı bağlamlarda yer aldığı, Epstein veya eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile doğrudan iletişim kuranlardan, Epstein ya da Maxwell ile herhangi bir teması bulunmayıp yalnızca medya raporlarında adı geçenlere kadar uzandığı belirtildi.


Hangi kişinin isminin hangi bağlamda geçtiği ise bilinmiyor.



