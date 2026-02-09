Epstein Silikon Vadisi İsrail üçgeni

Amerikalı pedofil milyarder ve küçük yaştaki kızlardan cinsel fuhuş ağı kurma suçlusu Jeffrey Epstein’in teknoloji yatırımları alanında doğrudan büyük bir başarı hikâyesi yazamadığı bilinse de, Silikon Vadisi’nin en güçlü isimleriyle kurduğu derin ilişkiler, küresel ölçekte etkili bir ağın varlığına işaret ediyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, Epstein’in hem teknoloji devleriyle hem de İsrail ordusu ve MOSSAD gibi istihbarat örgütleriyle temas halinde olduğunu ortaya koyarken, bu ilişkilerin, Epstein’in pedofil şebekesi dikkate alındığında, mahremiyet ve veri güvenliği açısından ciddi soru işaretleri doğurduğu görülüyor. Belgelerde Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten PayPal’ın kurucu kadrosuna, Apple, Google ve Meta yöneticilerine kadar çok sayıda ismin adı geçiyor. Taraflar arasındaki ilişkilerin 2008'de Epstein'in cinsel suçlardan hüküm giymesine rağmen devam etmesi ise soru işaretlerini daha da artırıyor.

Cevap bekleyen sorular

Küresel bir pedofil ağı kuran Epstein’in İsrail ordusu ve istihbarat çevreleriyle ilişkilerini ortaya koyan belgeler ile Silikon Vadisi’nin en güçlü veri şirketleriyle kurduğu temaslar bir araya getirildiğinde, daha büyük bir soru gündeme geliyor: İstihbarat, cinsel suçlar ve milyarlarca insanın verisini elinde tutan teknoloji şirketleri arasında karanlık bir çıkar üçgeni mi oluştu? Epstein’in Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren benzer nitelikte başka şirketlere de yatırımları var mı? Epstein, üst düzeyde sağladığı güçlü ilişki ağını kendi pedofil suç imparatorluğunu beslemek ve veriler elde etmek için kullandı mı? Amerikalı pedofil milyarder, İsrail istihbarat servisi ve ordusuyla, Silikon Vadisi arasında bir köprü vazifesi mi gördü? İşgalci güç söz konusu şirketlere Epstein aracılığı ile yatırım yaptı mı?

Peter Thiel

Silikon Vadisi'yle derin ilişki

Son yayınlanan belgelerde yer alan 2015 tarihli bir fotoğraf Mark Zuckerberg, Reid Hoffman, Peter Thiel ve Elon Musk gibi isimleri Epstein ile aynı masada gösteriyor. Masada neler konuşulduğu ise bilinmiyor. Silikon Vadisi’nin en etkili girişimci ağlarından biri olan ve “PayPal mafyası” olarak anılan grubun bazı üyelerinin Epstein ile yoğun temas kurduğu görülüyor. Peter Thiel’in adı belgelerde 2271 kez geçiyor. Thiel’in Epstein ile 2014’ten itibaren düzenli olarak yazıştığı, 2017’ye kadar en az sekiz kez yemek yediği belirtiliyor. Epstein’in, Ehud Barak’a Thiel’in kurucu ortak olduğu veri analiz şirketi Palantir’i tavsiye ettiği yazışmalara yansımış durumda. Palantir, devletlere ve ordulara sağladığı büyük veri ve gözetim yazılımlarıyla tanınıyor. Palantir'in Gazze'deki soykırımda İsrail ordusu tarafından etkin şekilde kullanıldığı da biliniyor. Epstein’in Thiel’in fonlarına toplam 40 milyon dolar yatırım yaptığı da belgelerde yer alıyor.

Bill Gates

KRİTİK İSİMLERLE GÖRÜŞME

Küresel profesyonel iş dünyasının kullandığı sosyal medya ağı LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman’ın Epstein’in adasına bir kez gittiği biliniyor. Hoffman’ın adı 2625 kez geçiyor. Hoffman, bu teması MIT Media Lab için bağış toplama amacıyla kurduğunu savundu ve pişmanlık duyduğunu açıkladı. Elon Musk ise belgelerde 1084 kez yer alıyor. Musk’ın Epstein’le yazışmaları bulunmasına rağmen, adaya gittiğine dair bir kanıt yok. Belgelerde Bill Gates’in adı 2512 kez geçiyor. Apple CEO’su Tim Cook (152 kez), Meta CEO’su Mark Zuckerberg (274 kez) ve Amazon kurucusu Jeff Bezos da (189 kez) belgelerde yer alıyor. Her gün milyarlarca insanın kullandığı arama motoru Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page’in adları ise hem fotoğraflar hem de dolaylı temaslar üzerinden dosyalara yansıyor.

Ehud Barak

FBI belgelerine göre Epstein, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak yönetiminde Mossad'a hizmet amacıyla “casusluk eğitimi aldığı” belirtilen bir isim olarak, istialcı Yahudilerin başlıca destekçilerinden biri olan Yahudi Ulusal Fonu’na (JNF) da finansman sağladı. JNF’nin uzun vadeli hedefleri arasında “çölde yeni yerleşimler kurmak”, “kuzey İsrail’in nüfusunu artırmak” ve “her yıl binlerce insanı İsrail’e misyonlar ve geziler aracılığıyla getirmek” yer alıyor. Kuruluş, bugüne kadar binden fazla yerleşimin altyapısını sağladığını iddia ediyor. Belgelerde, Epstein’ın İsrail Ordusunun Dostları (FIDF) adlı yapıya maddi destek verdiği görülüyor.

Snowden'ın hatırlattığı

Amerikalı ünlü muhbir Edward Snowden’ın geçmişte Facebook ve Google gibi şirketlerin ABD istihbarat kuruluşları tarafından “arka kapı (backdoor)” olarak bilinen yöntemlerle istihbarat amaçlı gözetimde kullanıldığını ifşa etmesi ve son yıllarda Meta ile Google’a açılan çok sayıda veri ihlali davası, Epstein şebekesine ilişkin endişeleri daha da güçlendiriyor. Epstein’in bu ağı kendi suç şebekesini beslemek için doğrudan kullanıp kullanmadığı henüz belirlenmiş değil. Ünlü teknoloji şirketlerinin kurucuları ve yöneticilerinin çoğu hâlâ suskun. Belgeler, Silikon Vadisi, istihbarat servisleri ve Epstein arasındaki ilişkinin içeriğinin net biçimde açıklanması gerektiğini gösteriyor.











