Bill Gates'ten Epstein itirafı: Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım

"Görünüşe göre Jeffrey kendine bir e-posta yazmış. Bu e-posta asla gönderilmemiş. E-posta yanlış. Bu yüzden orada ne düşündüğünü bilmiyorum. Bana bir şekilde saldırmaya mı çalışıyordu? Ama onunla geçirdiğim her dakika bana bunu hatırlatıyor, pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum.