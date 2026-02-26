Enerjide dev hamle: TPAO 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi.165 uluslararası yatırımcının katıldığı ve 5,5 milyar dolarlık talep gören ihraç, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık sukuk ihracının uluslararası piyasalardan yoğun talep gördüğünü açıkladı.
Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.
Enerji yatırımlarına dev finansman kapısı
Bayraktar, TPAO'nun söz konusu başarısına ilişkin şunları kaydetti:
TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer aldı.
TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve sonraki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıması açısından oldukça kritik bir öneme sahip bulunuyor.