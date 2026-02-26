Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Enerjide dev hamle: TPAO 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladı

Enerjide dev hamle: TPAO 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladı

10:1726/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sukuk ihracına 5,5 milyar dolarlık rekor talep.
Sukuk ihracına 5,5 milyar dolarlık rekor talep.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi.165 uluslararası yatırımcının katıldığı ve 5,5 milyar dolarlık talep gören ihraç, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık sukuk ihracının uluslararası piyasalardan yoğun talep gördüğünü açıkladı.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Enerji yatırımlarına dev finansman kapısı

Bayraktar, TPAO'nun söz konusu başarısına ilişkin şunları kaydetti:

"TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz"

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer aldı.

TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve sonraki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıması açısından oldukça kritik bir öneme sahip bulunuyor.


#sukuk ihracı
#TPAO
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çorum Kargı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi