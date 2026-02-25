Bakan Bolat: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğini ileri aşamaya taşıyoruz

"Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan hattında kurduğumuz güçlü iş birliğini, 7'nci İş Forumu vesilesiyle daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. Forumda; ticaret hacmimizin artırılması, Orta Koridor’un etkinliğinin güçlendirilmesi, lojistik ve gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması başlıklarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Ayrıca Gürcistan ve Azerbaycan'ın kıymetli bakanlarıyla gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerde, somut projeler ve yeni iş birliği alanları üzerinde mutabakat arayacağız. Hedefimiz; üçlü mekanizmayı daha etkin kılarak bölgesel ticaretimizi güçlendirmek ve ortak refahımıza katkı sağlamaktır" dedi.