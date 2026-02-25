Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Bolat: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğini ileri aşamaya taşıyoruz

Bakan Bolat: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğini ileri aşamaya taşıyoruz

16:1325/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Üçlü İş Forumu Başlıyor: Orta Koridor ve yeni projeler masada
Üçlü İş Forumu Başlıyor: Orta Koridor ve yeni projeler masada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Gürcistan'da 7'ncisi düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na ilişkin, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan hattında kurduğumuz güçlü iş birliğini, 7'nci İş Forumu vesilesiyle daha ileri bir aşamaya taşıyoruz" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan hattında kurduğumuz güçlü iş birliğini, 7'nci İş Forumu vesilesiyle daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. Forumda; ticaret hacmimizin artırılması, Orta Koridor’un etkinliğinin güçlendirilmesi, lojistik ve gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması başlıklarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Ayrıca Gürcistan ve Azerbaycan'ın kıymetli bakanlarıyla gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerde, somut projeler ve yeni iş birliği alanları üzerinde mutabakat arayacağız. Hedefimiz; üçlü mekanizmayı daha etkin kılarak bölgesel ticaretimizi güçlendirmek ve ortak refahımıza katkı sağlamaktır" dedi.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Türkiye
#Azerbaycan
#Gürcistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Burdur kura sonuçları açıklanıyor: Burdur TOKİ kura çekilişi canlı izle