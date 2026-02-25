Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi ilk toplantısı yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ve Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suriye arasındaki gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi, transit geçişlerin hızlandırılması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve ticaretin artırılmasına yönelik iş birliği ele alındı. İlk Ortak Gümrük Komitesi ve JETCO toplantıları ilkbaharda yapılacak.
Bolat, NSosyalden yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Gümrük süreçleri masaya yatırıldı
Bolat, görüşmede iki ülke arasında Aralık 2025'te imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi'nin ilk toplantısını en kısa sürede gerçekleştirme hususunda mutabık kaldıklarını, Suriye'de yeni yönetimin ülkelerinde ve bölgede oluşturduğu enerjiden güç alarak, iki ülke arasındaki lojistik ağların güçlendirilmesinin bölgesel bağlantısallığa katkı sağlayacağı hususunu vurguladıklarını belirtti.
Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede ise iki ülke arasında geçen yıl ulaşılan 3,7 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti: