Suriye-YPG arasındaki anlaşmada kritik atama: Cumhurbaşkanlığı duyurdu

Suriye-YPG arasındaki anlaşmada kritik atama: Cumhurbaşkanlığı duyurdu

23:4721/02/2026, Cumartesi
AA
Terör örgütü YPG
Terör örgütü YPG

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG ile varılan 29 Ocak tarihli entegrasyon anlaşmasını yürütmek üzere Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş’i Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atadı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tuğgeneral Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesinin, Suriye devletinin sahadaki varlığının güçlendirilmesi, mevcut engellerin aşılması ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.


Yeni bir mutabakata varılmıştı

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığının açıklamasında, anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağı ve sürecin planlanan çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.



