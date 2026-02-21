Yeni Şafak
Suriye İçişleri Bakanlığı Kürt nüfusun vatandaşlık başvuru prosedürlerini açıkladı

Suriye İçişleri Bakanlığı Kürt nüfusun vatandaşlık başvuru prosedürlerini açıkladı

00:0421/02/2026, Cumartesi

00:0421/02/2026, Cumartesi
AA
Suriye İçişleri Bakanlığı
Suriye İçişleri Bakanlığı

Suriye İçişleri Bakanlığı, 13 sayılı kararname ile Baas rejimi döneminde vatandaşlık alamayan Kürt nüfus için başvuru sürecini başlattı. Anayasal eşitlik ve ulusal bütünleşmeyi hedefleyen düzenleme kapsamında; Şam, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke'deki merkezlere bireysel veya ailece müracaat edilebilecek.

Suriye'de devrik Baas Partisi rejimi döneminde vatandaşlık verilmeyen bir kısım Kürt nüfus için, vatandaşlığa geçebilmelerine imkan tanıyan başvuru sürecinin esasları belirlendi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 13 sayılı kararnameyle Kürt nüfusun, devrik rejim döneminde vatandaşlık verilmeyen kısmının vatandaşlığa geçebilmesini sağlayacak başvuru sürecini düzenledi.

Anayasal eşitlik ilkesi ve vatandaşlık haklarının güvence altına alınması hususlarına vurgu yapılan kararnamede, düzenlemenin toplumsal istikrarı güçlendirme ve ulusal bütünleşmeyi destekleme amacı taşıdığı belirtildi.

Kararname çerçevesinde, vatandaşlık almak isteyenler, bireysel şekilde ya da aileleriyle Şam, Halep, Rakka, Deyrizor ve Hasake illerinde kurulacak merkezlere müracaat edecek.



