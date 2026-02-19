Suriye’ye dönüşte Gaziantep modeli

Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde kurgulanan ve haziran ayında faaliyete başlayan "Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi" aracılığıyla şu ana kadar 400 aile yurduna döndü.

Bireysel başvuruların ötesinde, planlı, güvenli ve sürdürülebilir bir model sunan merkezde bilgilendirme ve hukuki yönlendirme, psikososyal destek, hassas gruplara yönelik özel hizmetlerin yanı sıra lojistik planlama ve geri dönüş sonrası uyuma ilişkin kapsamlı destek sağlanıyor. Sürecin yalnız sınır geçişiyle kalmayıp, dönüş sonrası hayata tutunmayı da kapsaması hedefleniyor. Bu kapsamda merkezin bir benzeri de Halep’te açılacak. Böylece Gaziantep’ten başlayan geri dönüş süreci, Halep’te kurulacak koordinasyon mekanizmasıyla desteklenerek iki taraflı eşgüdüm hattı oluşturulacak.

Merkezin Müdürü Önder Yalçın, gönüllü geri dönüş sürecinin hem hukuki hem insani boyutuyla çok taraflı koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti. Temel ilkenin teşvik değil, destek olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: “İnsanlar bu merkeze gelmek zorunda değil. Sınır kapılarında Göç İdaresi, Kızılay ve çeşitli gözlemci kuruluşlar zaten süreci yürütüyor. Ancak dezavantajlı gruplar, eşini kaybetmiş kadınlar, hukuki engeli olanlar, nakliye ve ulaşım desteğine ihtiyaç duyanlar merkeze başvurup destek alabilir.”







