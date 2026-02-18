Suriye'de Ramazan öncesi genel af: Şara imzaladı bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Ramazan ayına girerken duyurulan kararnamede; işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı. Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.
Silahlı suçlarda 'üç ay' vurgusu
Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.
Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.
Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor.
Kapsam dışı bırakılan suçlar
Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.