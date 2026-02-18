Yeni Şafak
Suriye'de Ramazan öncesi genel af: Şara imzaladı bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı

21:34 18/02/2026, Çarşamba
AA
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayı öncesi genel af ilan etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayı öncesi genel af ilan etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Ramazan ayına girerken duyurulan kararnamede; işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı. Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

Silahlı suçlarda 'üç ay' vurgusu

Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.

Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor.

Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

Kapsam dışı bırakılan suçlar

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.



