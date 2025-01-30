Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ahmed Şara Rusya'dan Esed'i istedi

Ahmed Şara Rusya'dan Esed'i istedi

04:0030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmed Şara, Bogdanov ile yapılan görüşmeler sırasında Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi.
Ahmed Şara, Bogdanov ile yapılan görüşmeler sırasında Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi.

Esed rejiminin en önemli hamilerinden Rusya'dan Şam'daki yeni yönetime geniş bir heyetle ilk resmi ziyaret yapıldı. Suriyeli kaynaklar Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'nın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile yapılan görüşmeler sırasında Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi.

8 Aralık'ta çöken Esed rejiminin en önemli hamilerinden Rusya'dan Şam'daki yeni yönetime geniş bir heyetle ilk resmi ziyaret yapıldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve beraberindeki heyet önceki gün Şam'da görüşmeler gerçekleştirdi. Kremlin, Rusya'nın Suriye'deki yeni yönetimle diyalog kurmaya ve Moskova'nın buradaki askeri üslerinin geleceğini güvence altına almaya çalıştığını açıkladı. Suriyeli kaynaklar Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'nın Bogdanov ile yapılan görüşmeler sırasında Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi. Rus heyetin bu talebe nasıl bir cevap verdiği kaydedilmedi. Yine Şam yönetiminin Moskova'dan tazminat ve özür talebinde bulunduğu da öğrenildi. Rusya'nın Esed rejimi döneminde kullandığı Tartus ve Hmeymim'deki askeri üslere ilişkin ise Rus heyetin istediği garanti alamadığı ortaya çıktı. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov da üslere ilişkin durumun ayrı olarak ele alınacağı açıklamasını yaptı. Şam yönetimi geçtiğimiz günlerde, Esed rejimi tarafından Tartus limanını 49 yıllığına Rusya'ya veren anlaşmayı iptal etmişti.



#Ahmed Şara
#Esed
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Bakanlığı listeyi paylaştı: Zeytinyağı, tereyağı, peynir yeniden listede!