Ahmed Şara Rusya'dan Esed'i istedi

8 Aralık'ta çöken Esed rejiminin en önemli hamilerinden Rusya'dan Şam'daki yeni yönetime geniş bir heyetle ilk resmi ziyaret yapıldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve beraberindeki heyet önceki gün Şam'da görüşmeler gerçekleştirdi. Kremlin, Rusya'nın Suriye'deki yeni yönetimle diyalog kurmaya ve Moskova'nın buradaki askeri üslerinin geleceğini güvence altına almaya çalıştığını açıkladı. Suriyeli kaynaklar Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'nın Bogdanov ile yapılan görüşmeler sırasında Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi. Rus heyetin bu talebe nasıl bir cevap verdiği kaydedilmedi. Yine Şam yönetiminin Moskova'dan tazminat ve özür talebinde bulunduğu da öğrenildi. Rusya'nın Esed rejimi döneminde kullandığı Tartus ve Hmeymim'deki askeri üslere ilişkin ise Rus heyetin istediği garanti alamadığı ortaya çıktı. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov da üslere ilişkin durumun ayrı olarak ele alınacağı açıklamasını yaptı. Şam yönetimi geçtiğimiz günlerde, Esed rejimi tarafından Tartus limanını 49 yıllığına Rusya'ya veren anlaşmayı iptal etmişti.