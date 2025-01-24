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Artık Suriye'ye hizmet edecek: Rusya Tartus Limanı'ndan çekiliyor

Artık Suriye'ye hizmet edecek: Rusya Tartus Limanı'ndan çekiliyor

15:5024/01/2025, Cuma
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Tartus Limanı Rusya'nın tek yakıt ikmal noktasıydı
Tartus Limanı Rusya'nın tek yakıt ikmal noktasıydı

Suriye'de yeni yönetim, 2019 yılında Esed döneminde imzalanan ve Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya devredilmesini öngören yatırım anlaşmasını iptal etti.

Suriye'de 27 Kasım'da yeni bir süreç başladı. Muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonrası Esed rejimi düştü.


Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ailesini yanına alan Esed, milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı.


Anlaşma sona erdirildi


Suriye'de El Vatan Gazetesi'nin haberine göre yeni yönetim, 2019'da Rus inşaat şirketi Stroytransgaz ile imzalanan ve Tartus Limanı'nın işletmesini 49 yıllığına Rusya'ya bırakan yatırım anlaşmasını sonlandırdı.


Gazeteye konuşan Tartus Gümrük İdaresi Müdürü Riad Judy,
"Rus şirketle imzalanan Tartus Limanı yatırım anlaşması iptal edildi. Limanın faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler bundan sonra Suriye devletinin çıkarlarına hizmet edecek"
dedi.


500 milyon dolar yatırım yapıldı


Beşar Esad yönetiminin Rus inşaat şirketi Stroytransgaz ile imzaladığı anlaşma; Rus şirketin limanı işletmesini, limandan elden edilen karın yüzde 65'ini almasını ve limanın modernizasyonuna yönelik çalışmalara 500 milyon dolardan fazla yatırım yapmasını içeriyordu.


Yeni yönetimin anlaşmayı iptal ederek Rusya'nın Suriye'deki etkisini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.


Ayrıca anlaşmanın iptaliyle Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını sürdürmesinin artık mümkün olmadığı değerlendiriliyor.



Rusya'nın tek yakıt ikmal noktasıydı


Tartus Limanı'nda bulunan Rus deniz üssü, Esad rejiminin düşmesinden önce Moskova'nın Akdeniz'deki tek yakıt ikmal noktasıydı.


Üs ayrıca Rusya'nın Karadeniz ve Afrika'da operasyonlar düzenlemesine imkan sağlıyordu.


Tartus, Hmeymim'deki hava üssünün yanı sıra Suriye'deki Rus askeri operasyonları için de önemli bir üs olarak kabul ediliyordu.


Uydu görüntülerine göre son dönemde "Sparta II" Rus kargo gemisinin limana yanaşmasıyla Rusya'nın üssü boşaltmaya başladığı yönünde yorumlar yapıldı.




#Suriye
#Esed
#Rusya
#Tartus

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