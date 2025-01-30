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Suriye’nin yeni cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu

Suriye’nin yeni cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu

04:0030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ahmed Şara.
Ahmed Şara.

Suriye’nin başkenti Şam’da tüm askeri grupların katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi. Konferansta Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilirken, anayasanın yürürlükten kaldırıldığı, ordu ve parlamentonun feshedildiği açıklandı.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi. Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi. Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç

bildirisini okudu. Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu. 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.



#Ahmed Şara
#Suriye
#Orta Doğu

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