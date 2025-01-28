Filistin Başbakanı beraberindeki heyetle Şam'da: Ahmed Şara ile kritik görüşme

Filistin'den gelen heyet, başkent Şam'da Suriye'deki yeni yönetimle bir araya geldi.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğindeki Filistinli heyeti kabul etti.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Başbakan Mustafa liderliğindeki Filistinli heyetle yapılan görüşmede, siyasi işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile Suriye'deki Filistinli mültecilerin durumları ele alındı.
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