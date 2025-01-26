MİT Başkanı Kalın Suriye'de Ahmed Şara ile görüştü

MİT Başkanı Kalın ve heyeti Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile başkent Şam'da bir araya geldi.
Suriye'nin başkenti Şam kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede yeni Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani ve Suriye İstihbarat Başkanı Enes Hattab de yer aldı.
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