Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MİT Başkanı Kalın Suriye'de Ahmed Şara ile görüştü

MİT Başkanı Kalın Suriye'de Ahmed Şara ile görüştü

19:4526/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
MİT Başkanı Kalın ve heyeti Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü.
MİT Başkanı Kalın ve heyeti Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye'nin başkenti Şam kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede yeni Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani ve Suriye İstihbarat Başkanı Enes Hattab de yer aldı.

#İbrahim Kalın
#MİT
#Suriye
#Ahmed Şara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı ve ezan saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da yatsı ezanı kaçta okunuyor?