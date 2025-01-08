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Ahmed Şara ilk yurt dışı seyahatine hazırlanıyor: Rota Türkiye

Ahmed Şara ilk yurt dışı seyahatine hazırlanıyor: Rota Türkiye

Furkan Erten
Furkan Erten
10:298/01/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Suriye lideri Ahmed Şara'nın Türkiye ziyareti planlanıyor.
Suriye lideri Ahmed Şara'nın Türkiye ziyareti planlanıyor.

Suriye lideri Ahmed Şara’nın ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye’ye yapması bekleniyor. Şara’nın, Suriye devrimini ilk günden itibaren çıkarsız destekleyen Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

Suriye devriminin ardından ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Şam’da ziyaret ettiği Ahmed Şara ilk yurt dışı seyahatine hazırlanıyor. Suriye lideri Şara’nın ilk ziyaretinin Türkiye’ye olması planlanıyor.


Yakın zamana ertelendi

Planlanan takvime göre Şara’nın Türkiye seyahati geçtiğimiz günlerde gerçekleşecekti. Değişen program sebebiyle yakın zamana ertelenen ziyarette Şara’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi kuvvetli ihtimal.


Bölgenin terörden temizlenmesi en önemli gündem maddesi

Hem bürokratik hem de sembolik anlam taşıyan ziyaretin en önemli gündemi terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki varlığı… Hem Türkiye hem Suriye makamlarının, bölgenin terörden temizlenmesine ilişkin kesin kararlılığı mevcut. Şara’nın ziyaretinde bu konudaki kararlılığın yinelenmesi ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Devrimin en büyük destekçisine gelecek

Şara’nın, Suriye devrimine ilk günden beri şartsız destek veren, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye’yi ziyaret etmesinin sembolik bir anlamı da bulunuyor.
Şara’nın bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devrime destekleri için teşekkür etmesi bekleniyor.

Bürokratik ziyaretlerin ilki Türkiye’den olmuştu

Esed rejiminin yıkılmasının ardından Şam’a ilk ziyaret MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da özgür Suriye’nin ilk ziyaretçilerindendi. Türk yetkililerin Şara ile görüşmesinin ardından Avrupalı bürokratlar da Şam ziyaretlerine başlamıştı.



#Suriye
#Türkiye
#Ahmed Şara
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakan Fidan
#İbrahim Kalın

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