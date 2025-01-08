Ahmed Şara Batılılara net konuştu: Kararları biz veririz

Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şera, Şam’da Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları ile bir araya gelerek, yaptırımların kaldırılması, yeniden imar süreci ve uluslararası iş birliği konularında kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre görüşmede en çok dikkat çekilen konu 17 Haziran 2020’de yürürlüğe giren “Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası” ve Suriye’nin imar

meseleleri oldu.

YAPTIRIMLAR ESED AİLESİNE UYGULANACAK

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmede, Ahmed Şara, özellikle Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti. Şara, yaptırımların Suriye'nin ekonomik kalkınmasını ciddi şekilde engellediğini belirtti ve bu yasada değişikliğe gidilmesi gerektiğini savundu. Yapılan müzakerelerde, Sezar Yasası’nda bir format değişikliği yapılacağı ifade edildi. Ancak bu değişiklik, Esed ve ailesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını içermeyecek. Böylelikle Suriye yaptırımlardan muaf tutulacak ve Sezar Yasası, Baas rejimiyle birlikte

Esed ailesine yönelik uygulanmış olacak.

İMAR SÜRECİ VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ

Ahmed Şara, Almanya'ya Hama şehrinin yeniden inşasında öncü bir rol verilmesini teklif etti. Şara, Türkiye dışındaki Batılı ülkelere, bu katkıların Suriye’de yıllardır süren sessizliğin bir bedeli olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. 13 yıl boyunca Esed'in insan hakları ihlalleri ve işkencelerine karşı Batı'nın sessiz kaldığının altını çizen Şara, sessiz kalmanın bedeli olarak Hama şehrinin inşaasında rol oynamalarını teklif etti.

KURALLARI BİZ KOYARIZ

Batılı ülkelerin reform taleplerinde bulunmaları üzerine Şara'nın net bir duruş sergileyerek, “İktidarı biz değiştirdik, kuralları da biz koyacağız. Söylemleriniz ancak bir nasihat olarak dinlenir, şart olarak değil” dediği öğrenildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği'nin Suriye'deki yeni İslamcı yapılanmaları finanse etmeyeceğini vurgulaması üzerine Ahmet Şara’nın böyle bir destek talebinde bulunmadıklarını, yalnızca imar sürecinde iş birliği beklediklerini dile getirdi. “İmar konusunda yapılacak yardımlar, insanlık adına konuşan ülkelerin borcudur” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DAN YPG RİCASI

Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise terör örgütü YPG’ye ayrıcalık talep etti. PKK/YPG’ye yönelik Yeni Suriye Hükümeti’nin belirttiği 3 şart için görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda operasyon planının iptal edilmesini istedi. Baerbock, YPG’nin Suriye Ordusu’na entegre edilmesi yönündeki tavsiyelerini kendilerine ileteceklerini belirtti. Şara ise terör örgütü PKK’dan ayrılması gerektiğini ve ağır silahların teslim edilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

ABD ASKER GÖNDERİYOR

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyen ABD yönetimi, Pensilvanya Ulusal Muhafızları'na bağlı uzman askeri bir gücü Ortadoğu'ya gönderiyor. ABD medyasında yer alan bilgiye göre, Pensilvanya Ulusal Muhafızları'na bağlı 20 askerin "DEAŞ tehdidine karşı Suriye ve Irak'taki ABD kuvvetlerine destek olmak için Ortadoğu'ya gideceği" aktarıldı.

MACRON YPG'YE SAHİP ÇIKTI

Esed rejiminin bütün katliamlarına göz yuman ancak rejim devrildikten sonra Suriyelilere akıl verme yarışına başlayan Batılı ülkelerden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kürtleri terör örgütü PKK/YPG ile eşitleyerek Suriye'de "terörle mücadelede Batı ile ittifak halindeki Kürtleri" yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.







