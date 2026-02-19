ABD Suriye'den çekiliyor iddiası: 10 yıllık misyon sona eriyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, Vaşington yönetiminin Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekmeye hazırlandığı öne sürüldü. The Wall Street Journal’ın da aktardığı bilgilere göre sürecin devam ettiği ve çekilmenin iki ay içinde tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor. ABD’nin daha önce bazı stratejik üsleri devretmesi, sahadaki varlığını sonlandırabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
"Süreç iki ay içerisinde tamamlanacak"
ABD, Suriye’de konuşlandığı bazı üsleri Suriye ordusuna devretmeye devam ederken, ülkedeki tüm askeri varlığını sonlandırabileceği öne sürüldü. ABD basınının, adı açıklanmayan üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerin tamamının geri çekileceği ifade edildi. Haberlerde, çekilme sürecinin devam ettiği ve ABD’nin önümüzdeki iki ay içinde bu süreci tamamlamasının beklendiği aktarıldı.
ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalındaki Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında bulunan El-Tanf Askeri Üssü’nü Suriye ordusuna devretmişti.
"10 yıllık askeri misyon sonlanıyor"
The Wall Street Journal’da yer alan habere göre ise ABD, yaklaşık 1000 askerini Suriye’den çekerek 10 yıllık askeri misyonunu sonlandırmayı planlıyor. Haberde, askerlerin önemli üslerden ayrıldığı ve tam çekilmenin iki ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
"İran'la yaşanan gerilimle bağlantılı değil"
Yetkililer, söz konusu kararın İran’la yaşanan gerilimle bağlantılı olmadığını vurgularken, Donald Trump yönetiminin, PKK/YPG’nin büyük ölçüde dağılması ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimindeki Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin kabul edilmesi sonrası ABD’nin askeri varlığının artık gerekli olmadığı değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.