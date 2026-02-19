ABD Suriye'den çekiliyor iddiası: 10 yıllık misyon sona eriyor

ABD, Suriye’de konuşlandığı bazı üsleri Suriye ordusuna devretmeye devam ederken, ülkedeki tüm askeri varlığını sonlandırabileceği öne sürüldü. ABD basınının, adı açıklanmayan üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerin tamamının geri çekileceği ifade edildi. Haberlerde, çekilme sürecinin devam ettiği ve ABD’nin önümüzdeki iki ay içinde bu süreci tamamlamasının beklendiği aktarıldı.