Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Suriye'den çekiliyor iddiası: 10 yıllık misyon sona eriyor

ABD Suriye'den çekiliyor iddiası: 10 yıllık misyon sona eriyor

00:1319/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
IHA
Sonraki haber
ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesi bekleniyor.
ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesi bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Vaşington yönetiminin Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekmeye hazırlandığı öne sürüldü. The Wall Street Journal’ın da aktardığı bilgilere göre sürecin devam ettiği ve çekilmenin iki ay içinde tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor. ABD’nin daha önce bazı stratejik üsleri devretmesi, sahadaki varlığını sonlandırabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği iddia edildi.

"Süreç iki ay içerisinde tamamlanacak"

ABD, Suriye’de konuşlandığı bazı üsleri Suriye ordusuna devretmeye devam ederken, ülkedeki tüm askeri varlığını sonlandırabileceği öne sürüldü. ABD basınının, adı açıklanmayan üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerin tamamının geri çekileceği ifade edildi. Haberlerde, çekilme sürecinin devam ettiği ve ABD’nin önümüzdeki iki ay içinde bu süreci tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalındaki Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında bulunan El-Tanf Askeri Üssü’nü Suriye ordusuna devretmişti.

"10 yıllık askeri misyon sonlanıyor"

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre ise ABD, yaklaşık 1000 askerini Suriye’den çekerek 10 yıllık askeri misyonunu sonlandırmayı planlıyor. Haberde, askerlerin önemli üslerden ayrıldığı ve tam çekilmenin iki ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

"İran'la yaşanan gerilimle bağlantılı değil"

Yetkililer, söz konusu kararın İran’la yaşanan gerilimle bağlantılı olmadığını vurgularken, Donald Trump yönetiminin, PKK/YPG’nin büyük ölçüde dağılması ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimindeki Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin kabul edilmesi sonrası ABD’nin askeri varlığının artık gerekli olmadığı değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.



#ABD
#Suriye
#Asker
#Ordu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti