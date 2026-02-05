Bütün Suriye kazanacak

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı’da güvenliği kısa sürede tesis etti. Stratejik önemdeki Aynel Arab’da ise ilerleyiş, tuzaklanan mayınlara takıldı. Şehrin girişleri el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla döşeli. Aynel Arab kırsalındaki Sırrin’de, patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 Suriye askeri şehit oldu. Askeri yetkililer, bölgede tuzaklı patlayıcılar nedeniyle sivillere “Yol kenarlarından uzak durun, açık güzergahları kullanın” uyarısında bulunuyor. Suriye iç güvenlik kuvvetlerine bağlı ekipler, yollarda adım adım mayın taraması yapıp, tespit edilen patlayıcıları gömülü oldukları yerden çıkarıp güvenli bölgelerde imha ediyor. Şehir merkezine giriş için, güzergahın patlayıcılardan tamamen temizlenmesi bekleniyor.

Şam’da siyasi analist olarak görev yapan Ömer Ahmet Şahrur, mutabakatın tüm etnik ve toplumsal kesimleri kapsayan tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı: “Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşma, Araplar, Kürtler, Türkmenler ve diğer tüm topluluklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin yararınadır. Çünkü bu anlaşma, ülkenin birliğini sağlamayı ve devlet kurumlarını yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor. Bölge halkı, terör gölgesinde yaşamaktan yorulmuş. Güvenlik tesis edilecek, yeniden imar başlayacak ve insana yakışır bir yaşam için ekonomik düzen kurulacak. Askeri ve sivil unsurlar tek çatı altında birleşirse hem Kürtler hem Araplar, tüm Suriyeliler kazanır. Anlaşma bozulursa herkes kaybeder. Bu süreç sorumluluk bilinciyle yürütülmek zorunda.”