Bütün Suriye kazanacak

Neslihan Önder
Rabia Şenol
04:005/02/2026, Perşembe
Aynel Arab giişine 5 metre arayla patlayıcı tuzaklanmış.
Aynel Arab giişine 5 metre arayla patlayıcı tuzaklanmış.

Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan “entegrasyon” anlaşması gereği güvenlik güçleri Haseke ve Kamışlı’ya girerek güvenliği kısa sürede sağladı. Aynel Arab’daki (Kobani) ilerleyiş ise tuzaklanmış mayınlara takıldı. Askeri yetkililer halktan “yol kenarlarından uzak durmalarını” istiyor. Şam’da yaşayan siyasi analist Ömer Ahmet Şahrur, mutabakatın fırsat olduğuna dikkat çekerek, “Anlaşma, Araplar, Kürtler, Türkmenler dahil bütün Suriyelilerin yararına” dedi.

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı’da güvenliği kısa sürede tesis etti. Stratejik önemdeki Aynel Arab’da ise ilerleyiş, tuzaklanan mayınlara takıldı. Şehrin girişleri el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla döşeli. Aynel Arab kırsalındaki Sırrin’de, patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 Suriye askeri şehit oldu. Askeri yetkililer, bölgede tuzaklı patlayıcılar nedeniyle sivillere “Yol kenarlarından uzak durun, açık güzergahları kullanın” uyarısında bulunuyor. Suriye iç güvenlik kuvvetlerine bağlı ekipler, yollarda adım adım mayın taraması yapıp, tespit edilen patlayıcıları gömülü oldukları yerden çıkarıp güvenli bölgelerde imha ediyor. Şehir merkezine giriş için, güzergahın patlayıcılardan tamamen temizlenmesi bekleniyor.

Ömer Ahmet Şahrur

BU ANLAŞMAYLA TÜM SURİYE KAZANACAK

Şam’da siyasi analist olarak görev yapan Ömer Ahmet Şahrur, mutabakatın tüm etnik ve toplumsal kesimleri kapsayan tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı: “Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşma, Araplar, Kürtler, Türkmenler ve diğer tüm topluluklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin yararınadır. Çünkü bu anlaşma, ülkenin birliğini sağlamayı ve devlet kurumlarını yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor. Bölge halkı, terör gölgesinde yaşamaktan yorulmuş. Güvenlik tesis edilecek, yeniden imar başlayacak ve insana yakışır bir yaşam için ekonomik düzen kurulacak. Askeri ve sivil unsurlar tek çatı altında birleşirse hem Kürtler hem Araplar, tüm Suriyeliler kazanır. Anlaşma bozulursa herkes kaybeder. Bu süreç sorumluluk bilinciyle yürütülmek zorunda.”


KORKU YERİNE GÜVEN ACI YERİNE UMUT

SDG’nin çekildiği bölgelerde devlet otoritesinin tesis edilmesi, terörün baskısı altında parçalanan Suriyeli aileler için umutları yeşertti. Bölge halkı, devletin gelişi ve otoritenin yeniden tesis edilmesiyle normal hayatın başladığını, baskının sona erdiğini, korkunun yerini güven duygusunun aldığını dile getiriyor. Yıllardır biriken acılar, yerini umut ve dayanışmaya bırakırken, Suriyeliler de güvenliğin sağlanmasıyla ortak geleceklerini yeniden inşa etmeye hazırlanıyor. Yıllardır süren işgal ve savaş ortamında ailesini kaybeden Nazlı Şeyh Hasan, yaşadığı acılara rağmen umudunu koruduğunu söyledi. Hasan, beklentisini şu sözlerle dile getirdi: “Devlet gelsin, güvenlik gelsin, biz de akrabalarımıza kavuşalım.”


#Suriye
#SDG
#entegrasyon
