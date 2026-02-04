Suriye güçleri Kamışlı'da

Yeni Şafak
Suriye'de hükümet güçleri, terör örgütü YPG ile imzalanan mutabakat kapsamında Kamışlı’ya girdi. Yaklaşık 20 askeri araç ve 100 güvenlik personeliyle kente giren Suriye hükümeti, askeri havaalanını da devralacak. Güvenlik güçleri, önceki gün de Haseke kent merkezine ve Halep’in Ayn el-Arab (Kobani) ilçesine bağlı Şuyuh köyüne girmişti.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, iç güvenlik güçleri, ülkenin kuzey doğusundaki Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine girmeye başladı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba ve Haseke Emniyet Müdürü Mervan el-Ali’nin de yer aldığı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı'ya hareket etmek üzere ilçenin güneyindeki Tel Barak köyünde toplandı. Yaklaşık 20 askeri araçla 100 güvenlik personeli, mutabakat kapsamında Kamışlı kentine hareket etti. Suriye hükümeti kuvvetlerinin Kamışlı’daki askeri havaalanını da devralacağı kaydedildi.


