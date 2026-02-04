Suriye güçleri Kamışlı'da

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, iç güvenlik güçleri, ülkenin kuzey doğusundaki Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine girmeye başladı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba ve Haseke Emniyet Müdürü Mervan el-Ali’nin de yer aldığı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı'ya hareket etmek üzere ilçenin güneyindeki Tel Barak köyünde toplandı. Yaklaşık 20 askeri araçla 100 güvenlik personeli, mutabakat kapsamında Kamışlı kentine hareket etti. Suriye hükümeti kuvvetlerinin Kamışlı’daki askeri havaalanını da devralacağı kaydedildi.