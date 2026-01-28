Yeni Şafak
Şam yönetiminden talimat: Kürt kökenlilere Suriye vatandaşlığı verilecek

28/01/2026
AA
Sonraki haber
Enes Hattab imzalı talimatla Kürt kökenlilere vatandaşlık süreci başlatıldı.
Enes Hattab imzalı talimatla Kürt kökenlilere vatandaşlık süreci başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın imzaladığı kararname doğrultusunda, ülkede ikamet eden Kürt kökenli kişilere Suriye vatandaşlığı verilmesi için uygulama talimatı yayımladı. 1962’deki olağanüstü nüfus sayımında Haseke’de kayıt dışı bırakılanlar dahil olmak üzere tüm Kürt kökenlilerin vatandaşlık statüsüne alınması, hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe kavuşturulması ve idari işlemlerin hızlandırılması istendi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülke toprakları içerisinde ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesi yönündeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanması talimatı verdi.

Kararnamenin uygulanması için talimat gönderildi

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Kürtlere vatandaşlık verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması için Bakanlığın Genel Müdürlüğüne talimat yazısı gönderdi.

Yazıda, "Suriye'de ikamet eden Kürt kökenli vatandaşlara, kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilecektir." denildi.

Kayıt dışı olanlar da dahil edilecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı "2026 Yılı 13. Kararname" hükmü uyarınca, "1962 yılında yapılan olağanüstü nüfus sayımı sonucunda, Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesine ilişkin düzenlemeler kapsamında, kayıt dışı olanlar da dahil olmak üzere, söz konusu kişilerin vatandaşlık statüsüne alınması ve hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe kavuşturulmaları kararlaştırılmıştır." denildi.

Bakanlık yazısında, "Vatandaşlık verilen Kürtlerin hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe sahip olacağına yer verilen kararname kapsamında Kürt kökenlilere yönelik tüm idari işlemlerin hızlandırılması gerektiği" belirtildi.



