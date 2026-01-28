Yeni Şafak
Liverpool - Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Karabağ maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

28/01/2026, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8. haftanın en çok konuşulan eşleşmelerinden biri sahne alıyor. Liverpool, Anfield’da Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırlayacak. Maçın saati, yayın bilgisi ve muhtemel kadrolar sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken “Liverpool - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu gündemde ilk sıralara yükseldi. Kritik mücadele öncesinde tüm detaylar netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Karabağ karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasının 8. haftasında oynanacak mücadele, Türkiye’deki sporseverler tarafından da yakından takip ediliyor. “Liverpool - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasına girdi.


Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Karabağ karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Mücadele 23.00’te başlayacak. Karşılaşma tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. (Karşılaşmayı canlı izlemek için ücretli üyelik gereklidir)


Liverpool Karabağ maçı Tabii Spor 4 canlı yayını için tıklayınız


Üst tur yolunda kritik viraj

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son haftalara girilirken, Liverpool sahasında alacağı sonuçla üst tura avantajlı konumunu korumak istiyor. Karabağ ise Avrupa’nın en zorlu deplasmanlarından biri olarak görülen Anfield’da sürpriz arayacak.

Liverpool’da rotasyon ihtimali

Premier Lig’de zirve yarışını sürdüren Liverpool’un bu maçta kadro tercihi merak konusu. Ancak İngiliz ekibinin, Şampiyonlar Ligi’nde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Anfield’daki yüksek tempo ve baskılı oyun planının maçın gidişatında etkili olması bekleniyor.

Karabağ’dan Avrupa’da güçlü duruş hedefi

Azerbaycan futbolunun öne çıkan temsilcisi Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde her maça final havasında hazırlanıyor. Savunma disipliniyle dikkat çeken takımın, Liverpool’un hücum gücüne karşı göstereceği direnç karşılaşmanın en önemli başlıklarından biri olacak.

Muhtemel 11’ler

Liverpool: Alisson; Frimpong, Endo, Van Dijk, Robertson; Jones, Nyoni; Gakpo, Mac Allister, Ngumoha; Ekitike


Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Jankovic, Bicalho; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

