TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişlerinde bu kez gündem Sinop oldu. Bugün gerçekleştirilen kura sonrası birçok vatandaş ev sahibi olmanın heyecanını yaşarken, adı listede yer almayan başvuru sahipleri ise iade sürecini araştırmaya başladı. Sinop TOKİ sosyal konut para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücreti olan 5 bin TL ne zaman hesaplara yatacak? soruları, kura sonuçlarının ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

1 /5 TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar 5 bin TL başvuru ücretini yatırdı. Sürecin sona ermesiyle birlikte kura çekilişleri başladı. Binlerce kişi çekilişler sonucunda hak sahibi olurken, kurada adı çıkmayan birçok kişi de hayal kırıklığı yaşadı. TOKİ kura çekilişi bugün Sinop için gerçekleştirilirken, konut hakkı kazanamayan başvuru sahipleri ise yatırdıkları 5 bin TL’nin iade edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

2 /5 Sinop sosyal konut para iadesi ne zaman? “500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecekler.

3 /5 E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NASIL YAPILIR? Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor. e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için; 1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın. 2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın. 3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.

4 /5 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.

