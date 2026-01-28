Yeni Şafak
ÖSYM aday işlemleri: TUS ve STS başvuruları başladı mı?

ÖSYM aday işlemleri: TUS ve STS başvuruları başladı mı?

28/01/2026, Çarşamba
TUS ve STS sınav başvurusu
TUS ve STS sınav başvurusu

ÖSYM tarafından yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın başvuruları başladı. Başvurular ÖSYM aday işlemleri AİS üzerinden yapılacak. İşte 1. dönem TUS ve STS sınav tarihi.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuruları başladı.

TUS ve STS başvuruları ne zaman sona erecek?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

TUS ve STS sınavı ne zaman?

TUS ve STS sınavı ÖSYM tarafından 15 Mart'ta düzenlenecek.

