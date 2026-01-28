TUS ve STS başvuruları ne zaman sona erecek?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar devam edecek.