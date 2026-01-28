Gaziantep TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Gaziantep kura takvimi açıklandı mı?

TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konutlar için il il kura çekimleri devam ediyor. Gaziantep’te inşa edilecek 13 bin 890 konut için kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak TOKİ’den gelen son bilgilere göre, Gaziantep kura çekiminin Şubat 2026 içinde yapılması bekleniyor. Net tarih açıklandığında TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek.