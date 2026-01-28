Gaziantep TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Gaziantep kura takvimi açıklandı mı?

Gaziantep TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte inşa edilecek 13 bin 890 konutun hak sahipleri, yapılacak kura ile belirlenecek.
TOKİ Gaziantep kura tarihi açıklandı mı? Türkiye genelinde birçok ilde çekilişler tamamlanırken, Gaziantep’te başvuru yapan vatandaşlar kura takvimini araştırıyor.
TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konutlar için il il kura çekimleri devam ediyor. Gaziantep’te inşa edilecek 13 bin 890 konut için kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak TOKİ’den gelen son bilgilere göre, Gaziantep kura çekiminin Şubat 2026 içinde yapılması bekleniyor. Net tarih açıklandığında TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
TOKİ 26–31 Ocak 2026 kura takvimi
TOKİ tarafından paylaşılan mevcut kura programı şu şekilde:
27 Ocak Salı: Kilis
28 Ocak Çarşamba: Sinop
29 Ocak Perşembe: Niğde
30 Ocak Cuma: Aksaray
30 Ocak Cuma: Ordu
30 Ocak Cuma: Karabük
31 Ocak Cumartesi: Samsun
31 Ocak Cumartesi: Nevşehir
31 Ocak Cumartesi: Bartın
TOKİ kura çekimi tamamlanan iller
Bugüne kadar yapılan çekilişlerle birlikte şu illerde TOKİ kuraları tamamlandı:
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun ve Sinop.
Bu illerde toplam 121 bin 265 konutun hak sahipliği kura ile belirlenmiş oldu.