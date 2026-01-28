Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022 2023 eğitim yılı takviminde yarıyıl tatili tarihleri son günlerde gündem başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise sömestr tatilinin bitiş tarihi. Mevcut resmi takvime göre yarıyıl tatilinin sona ereceği tarih netleşmiş durumda. Peki Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak, ayın kaçında? İşte MEB çalışma takvimi 2026.

1 /4 Sömestr tatil uzatıldı mı, Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi sorusu son günlerde çıkan haberler üzerine araştırılıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci ve velinin odağı '15 tatil uzatıldı mı' sorusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan dezenformasyon dalgasıyla birlikte ikinci dönem başlangıç tarihi dijital mecraların en çok aranan konusu arasına girdi.

2 /4 YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, OKULLAR 20 ŞUBAT'DA MI AÇILACAK? Yarıyıl tatili süresinin uzatıldığı ve okulların 20 Şubat tarihinde açılacağına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Okullar 2 Şubat Pazartesi günü açılacak.

3 /4 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.